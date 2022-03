Bruzzone (Lega): "Maggioranza veteroanimalista blocca contrasto a peste e cinghiali"; Buschiazzo (Sassello): "Bisogna agire in fretta"

"Quanto accaduto stamattina in commissione Ambiente, chiamata a formulare un parere di merito sulla diffusione della peste suina africana negli allevamenti del nostro Paese, è vergognoso ed inaccettabile. Una maggioranza composta da Leu, M5S e Pd, appiattita su un imbarazzante ideologismo animalista, ha rigettato il mio parere che prevedeva un piano di gestione della fauna selvatica e dei cinghiali pragmatico e comprensivo di molteplici ipotesi atte al contenimento della peste, approvando invece un piano di gestione da attuarsi esclusivamente con "metodi ecologici", cioè senza abbattimenti, forse nella convinzione che i cinghiali si suicidino da soli".

Così il senatore della Lega Francesco Bruzzone, responsabile Attività venatorie del partito che aggiunge: "Ulteriore prova di tanta pochezza è il successivo affondo che questa maggioranza veteroanimalista ha assestato, cioè lo stralcio dal parere dell'individuazione di misure adeguate per limitare la circolazione dei cinghiali nei grandi centri abitati: per la sinistra vederli circolare sulle principali arterie italiane e nelle città non rappresenta uno scandalo sanitario, di decoro e un grave pericolo. La Lega però non molla e continuerà a dare battaglia: la peste suina e la sovrappopolazione dei cinghiali le si combattono con adeguati provvedimenti, non con le chiacchiere e i "no" sempre e comunque".

Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo: "Se c'è qualche anima pia che crede che il problema della peste suina possa risolversi senza l'utilizzo di metodi cruenti si metta il cuore in pace. Gli stessi ispettori europei nella loro relazione hanno scritto 'no more wild boars, non more virus', niente più cinghiali niente più virus. Mi pare chiarissimo. Non credo che si possa affrontare celermente (perché c'è bisogno di agire in fretta perché il presso da pagare rischia di diventare troppo alto per le attività del territorio) il problema dei cinghiali durante un'epidemia di peste suina africana con 'metodi ecologici".

"Questo concentrarsi sulle modalità per evitare gli abbattimenti dei cinghiali rischia di allungare i tempi e di far fallire delle attività. D'altronde anche le linee guida di Ispra parlano di abbattimenti. Se questa proposta dei metodi ecologici dovesse andare avanti, sarebbe un disastro per il territorio e per le attività che lo vivono e lo fanno vivere. E ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità" conclude il primo cittadino.