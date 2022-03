Ucraina, oggi pomeriggio al Gaslini arriveranno i primi due bambini affetti da neoplasie

Arriveranno a Linate questo pomeriggio i primi due bimbi ucraini affetti da neoplasie che saranno presi in cura dall'ospedale pediatrico Gaslini.

I piccoli, insieme alle mamme e ai fratellini, saranno trasferiti a Genova con un pulmino messo a disposizione dal 118.

I giovani saranno seguiti dagli specialisti del Dipartimento di Onco Ematologia diretto dal dottor Carlo Dufour.

Il dottor Renato Botti, direttore generale dell'ospedale ha spiegato: "Accoglieremo oggi al Gaslini i primi due bambini ucraini per gli accertamenti necessari, in seguito saranno alloggiati in appartamenti messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale. L’Istituto si è messo a servizio per un coordinamento nazionale della gestione di questa emergenza, attraverso l’invio di una equipe medico infermieristica pediatrica in Polonia nella cittadina di Rzeszów (circa 70 chilometri dal confine), con a capo il dottor Andrea Moscatelli, Direttore del Dipartimento di Emergenza e della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, che si sta prendendo cura dei bambini che non possono più essere curati in Ucraina. In questo momento l’equipe sta provvedendo alle prime cure e al trasferimento dei piccoli e delle loro famiglie sui mezzi di trasporto disponibili diretti agli ospedali italiani. Il Gaslini ha già messo a disposizione i primi 11 posti per dare una risposta oltre che a pazienti oncologici, anche a bambini affetti da altre gravi patologie e a quelli feriti a causa della guerra. Come policlinico dotato di tutte le specialità pediatriche, è pronto a ricevere e a curare tutti i piccoli che avranno necessità di cure di alta complessità"

A proposito, il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha spiegato: "La Liguria si è attivata fin da subito per dare un supporto, anche dal punto di vista sanitario, ai profughi ucraini e siamo fieri di poter mettere a disposizione dei più piccoli, che stanno già combattendo contro la malattia, un'eccellenza della sanità italiana e internazionale come l'Ospedale Pediatrico Gaslini".

Molte persone e diverse associazioni si stanno proponendo in questi giorni per portare aiuto e raccogliere fondi dedicati a questi bambini doppiamente sfortunati: per coordinare e finalizzare le risorse nel modo più efficiente possibile l’ospedale ha chiesto quindi alla Gaslini Onlus di avviare una raccolta fondi per l'emergenza ucraina (https://sostienici.gaslinionlus.it/projects/gaslini-per-ucraina ), destinata alle prime necessità della presa in carico dei piccoli e per accogliere e mettere in sicurezza anche i loro famigliari: è importante consentire di non dividere le famiglie, è necessario garantire accoglienza e assistenza anche ai genitori e ai fratellini.

Sarà quindi possibile partecipare alla raccolta fondi con donazione online tramite la piattaforma crowdfunding:

https://sostienici.gaslinionlus.it/projects/gaslini-per-ucraina

oppure con bonifico al seguente conto dedicato:

IBAN: IT48Q0617501583000000700080

Causale: Gaslini per l'Ucraina