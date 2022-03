Lavoro, nasce in Regione un Tavolo permanente come osservatorio sulle libere professioni

Un Tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni: lo ha istituito oggi la giunta della Regione Liguria a seguito di un impegno preso in Consiglio dall'assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Gianni Berrino.

"Con questo Tavolo - spiega Berrino - abbiamo ritenuto opportuno di incentivare, istituzionalizzandolo, un rapporto di collaborazione con le libere professioni in merito alle istanze e alle necessità della Liguria, anche relativamente ai temi della modernizzazione del mercato del lavoro, del potenziamento delle infrastrutture del governo del territorio, dell'efficientamento dei servizi pubblici e del supporto alle imprese, nonché alla possibilità di una migliore integrazione tra liberi professionisti e istituzioni. Ciò si rende ancora più necessario in vista delle prossime politiche regionali promosse in tema di lavoro".

"Questo Tavolo - conclude Berrino - costituirà inoltre un'efficace sede operativa per la promozione dei servizi offerti nell'ambito dei costituendi sportelli di lavoro autonomo all'interno dei Centri per l'Impiego a supporto delle imprese e delle libere professioni".