Holiday on Ice: uno spettacolo di Natale divenuto itinerante

Holiday on Ice è uno degli show di pattinaggio sul ghiaccio più famoso al mondo. Ideato nel Natale del 1942, negli USA, si è trasformato in una produzione di spettacoli d'intrattenimento conosciuta a livello internazionale.

La bravura e il successo del cast e dei direttori di scena, ha consentito a Holiday on Ice di passare da piccola compagnia, ingaggiata soprattutto dagli hotel, a colosso mondiale e itinerante di show sul ghiaccio. La fama dello spettacolo è da attribuire ai creatori, Carl Synder e Donn Arden. La prima rappresentazione di Holiday on Ice venne ospitata nel giorno di Natale del 1942, da un albergo nell'Ohio, a Toledo, ottenendo un riscontro superiore alle aspettative.

Proprio il grande successo presso il pubblico, diede l'impulso per la sua trasformazione in uno show itinerante. Attraverso il contributo tecnico di Morris Chalfen e gli ingenti investimenti della famiglia Gilbert, fu progettata e costruita una piattaforma di ghiaccio interamente smontabile. Holiday on Ice venne rappresentato per diversi anni nei soli Stati Uniti, sbarcando all'estero a partire dal 1947. Sul finire degli anni '50, lo spettacolo era già stato ospitato da quasi tutti gli stati dell'America del sud. Nel 1950, arrivò in Europa, dove i pattinatori dello show si esibirono in Belgio, Francia, Italia e Svizzera. In seguito, toccò a Spagna, Germania e Portogallo. Holiday on Ice venne ospitato anche dall'URSS e da numerosi paesi asiatici, nonostante le tensioni causate dalla guerra fredda.

Il cast dello spettacolo ha avuto l'onore di vantare alcuni campioni di pattinaggio sul ghiaccio, come Sonja Henie, vincitrice olimpica di tre ori e dieci titoli mondiali, e Katarina Witt, che vinse due medaglie d'oro alle Olimpiadi.

Holiday on Ice è uno spettacolo ampiamente coinvolgente ed emozionante, capace di ammaliare sia un pubblico adulto che giovane. I biglietti per lo show itinerante sono acquistabili anche online, mediante rivenditori autorizzati.

