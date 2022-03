Albenga ai ciclisti della Milano-Sanremo: “Senza Pronto Soccorso si muore”. Monsignor Borghetti: “La città ha bisogno di un presidio” (FOTO)

Fervono i preparativi per la manifestazione di protesta pacifica e civile che si svolgerà domani pomeriggio, sabato 19 marzo, da Ceriale ad Andora, al passaggio degli atleti della Milano -Sanremo, la “Classicissima di Primavera” che fa sognare gli sportivi, ma che quest’anno rappresenta anche un’occasione di visibilità per un territorio che sente forte la mancanza del Pronto Soccorso di Albenga che aveva e non ha più.

Una protesta ormai divenuta inarrestabile, o meglio che non intende fermarsi fino a che non avrà ottenuto il solo e unico risultato prefissato: la riapertura del Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia.

Iniziata venerdì 11 marzo scorso, la manifestazione di protesta ha avuto il prezioso appoggio anche di Monsignor Borghetti che, nel suo discorso dal palco di piazza Petrarca ha confermato che “la chiesa di Albenga – Imperia, proprio perché sul territorio, è parte del popolo e rappresenta il popolo e dà adesione completa al recupero del Pronto Soccorso del nostro ospedale. Sono quassù, ma sono in mezzo a voi. È commovente: tutti concentrati su un unico bisogno. Questo non è il momento di un partito, ma di tutto il popolo”. Poche le parole pronunciate dal Vescovo di Albenga per un messaggio forte, “ma che non va strumentalizzato – ha chiarito ai nostri microfoni alcuni giorni fa -. Non è un messaggio politico, non valuto l’operato del Presidente Toti. Mi permetto solo di dire, da cittadino di Albenga, che la città ha necessità di un presidio”.

Intanto i social hanno fatto da cassa di risonanza e il tam tam è arrivato ovunque, con associazioni e cittadini di tutto il comprensorio che si stanno preparando all’evento in modo organizzato e preciso, al solo scopo di lanciare il messaggio “Senza pronto Soccorso si muore”, ma senza alcun intento di ostacolare la gara o gli atleti.

Le associazioni coinvolte hanno fatto sapere che già a partire dalle 14 i loro incaricati saranno lungo il percorso per distribuire il materiale per la protesta (cartelli, fondamentalmente), mentre il passaggio degli atleti sulle due ruote da Ceriale è atteso intorno alle 15. Ad Alassio, la protesta pacifica si svolgerà davanti alla piazza di S. Ambrogio “nella più serena calma e senza nessun intralcio per la corsa – assicurano gli organizzatori -. Solo un segnale, un gesto simbolico del nostro dissenso in concomitanza con le altre città del nostro comprensorio interessate dall’evento, da Ceriale ad Andora”.

“Non cadremo nel tranello di fare qualcosa di ingiusto e passare dalla parte del torto - chiarisce Giacomo Massone del gruppo dei Cittadini Stanchi -, siamo dalla parte della ragione e vogliamo rimanerci”.