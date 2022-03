Festa dell’Equinozio, osservazione di Venere e del sole al telescopio

Domenica alle ore 16:33 ora italiana arriva la primavera, per congedare degnamente l’inverno e dare il benvenuto alla primavera, l’associazione Astrofili Orione organizza una festa dell’Equinozio per la giornata di domenica 20 marzo presso il parco di San Pietro in Carpignano.

Dalle 8 alle ore 11 sarà possibile osservare il pianeta Venere in osservazione diurna al telescopio che sarà in dicotomia, cioè apparirà come una mezza luna, dalle 11 alle 14 passeremo invece all'osservazione del sole che in questo periodo mostra interessanti macchie e protuberanze alle 14:30 presenteremo il corso di astronomia che partirà da fine aprile e si terrà sempre presso il parco di San Pietro in Carpignano e avrà come filo conduttore le geometrie non euclidee e le loro applicazioni in astronomia.