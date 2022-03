L'oroscopo di Corinne dal 18 al 25 marzo

ARIETE: ormai avreste dovuto capire che l’impulsività gioca brutti scherzi... Riflettete quindi prima di sproloquiare perché, se da un lato vuotare il sacco fa bene, dall’altro rischiereste di sciupare diverse presunte intese. Tra sabato e giovedì preventivate arrabbiature, cambiamenti di programma, un incontro dilettevole, qualche leggero malessere, due sorprese o dei disguidi connessi ad eventuali spostamenti o viaggi. A qualche nativo invece accadranno cose strane od impensate.

TORO: ecco una primavera rigenerante e promettente al fine di mandare in porto progetti, togliervi degli sfizietti, giocare a rimpattino con l’amore, sistemare eventuale pendenze, alleggerirvi di un fardello, concedervi qualche attimo di relax o distrazione. Ciononostante dovrete sostenere degli sborsi, programmare molto anticipatamente le feste pasquali, guardarvi da uno strano elemento e da una falsa amicizia. Sabato adattissimo allo shopping e all’intimità.

GEMELLI: qualcheduno vi ha stufato, amareggiato, deluso? Beh metteteci una pietra sopra e volgete gli sguardi altrove perché chi non vi ama non vi merita! Il periodo infatti si prospetta essere piuttosto contorto e pigliare granchi è più facile di quanto supponiate al punto di costringervi a far della diffidenza un baluardo… Il trigono di Saturno invece protegge e spalleggia consentendo di commutare un sogno in realtà o riscattarvi contro nemici o avversità. Schiena o articolazioni dolenti.

CANCRO: è giunta l’ora di sbirciare dietro le cortine dell’ignoto al fine di comprendere qual strada seguire nella sterminata foresta della vita… Se giunti ad un bivio esistenziale estrapolate il famoso fiuto da segugio, fatevi dare un paio di dritte da amici od esperti e poi avviatevi verso la conquista di traguardi sino a ieri utopici: state però all’erta poiché un uomo sconcerterà e una femmina ingannerà… Qualche preoccupazione lambirà il settore operativo o personale.

LEONE: non è che funga un granché ma tra un trambusto e una apprensione vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con qualcuno a cui cantarle chiare prima che si prenda gioco di voi e di altri. Scoperta allibente. Acquisto conveniente e festa da organizzare.

VERGINE: arridete alla Luna che facendosi bella piena il 18 marzo nella vostra costellazione regalerà un pizzico di ilarità, cambiamenti, una maniera diversa di concepire l’esistenza, la risoluzione di un grattacapo e una soddisfazione squisitamente personale anche se ci saranno delle cosucce da sistemare in casa o nell’habitat professionale. Una risposta tanto attesa finalmente arriverà e nel week end un combino, una cena o una passeggiata rinfrancherà. Infiammazioni in vista.

BILANCIA : Toglietevi qualsiasi tarlo dalla testa in quanto si sta dischiudendo una fase interessante dove i rinnovamenti non mancheranno così come, chi è liberissimo da vincoli, potrà avviare relazioni impostate sullo scambio intellettivo o fare incontri interessanti. Come sempre l’indecisione può giocare brutti scherzi ma di qualsiasi scelta si tratti sappiate che sarà quella giusta. Per mantenervi in forma fate del movimento e attenetevi a salubri regole alimentari. Domenica scombinata.

SCORPIONE: le stelle, così briccone e monelle, elargiranno stavolta i propri favori consentendo ai più sfigati e depressi di intravvedere un barlume di luce nel grigiore della quotidianità…Ciò non significa far salti di gioia ma perlomeno rinvenire un minimo di quiete o di sicurezza in voi e nelle vostre potenzialità. Qualche nativo pianificherà un fuori porta, qualcun altro si accontenterà di ciò che passa il convento riuscendo però egualmente a divertirsi. Ugge per parenti o conoscenti e soggetto da spalleggiare.

SAGITTARIO: non basta il tepore degli esigui raggi solari a scaldare un cuore bisognoso di premura, e di un calore umano spentosi sul braciere dell’insensibilità o meschinità altrui… Eppure inopinabili esperienze son servite a rafforzare il carattere, difendere dignità e ideali, alla faccia di un fato un pochino avverso… Difatti prossimamente vi riscatterete dando un input diverso alla quotidianità a patto ovviamente di compiere delle sagge scelte. Contatti con un’amica molto speciale.

CAPRICORNO: far finta di niente in questo momento così incerto e delicato non è semplice ma, appellandovi alle celate risorse, vi riscatterete risorgendo da quell’opacità in cui eravate sprofondati. Permangono la pigrizia: frutto di una stagione atta ad incidere notevolmente sull’umore e una delicata questione spettante voi o familiari da decifrare in fretta. In fatto di salute riguardatevi perché la noncuranza potrebbe commutarsi in malesseri inclini a cronicizzarsi!

ACQUARIO: non prendete sottogamba dei problemi di salute, lavoro, valute che, se minimizzati, potrebbero un domani richiedere soluzioni tempestive. Certe cose vanno affrontate senza fare come gli struzzi che affondano la testa nella sabbia! Le ombre di Saturno si faranno altresì sentire tramite ansia, tendenza a spaccare oggetti e delusioni da chi reputato erroneamente sincero. Un guizzo di allegria invece proverrà da un’inedita novella, una visita, una spesa pazzerella.

PESCI: l'opposizione del plenilunio raccomanda prudenza in qualunque settore al fine di non pagare lo scotto di una fiducia mal riposta e pure in materia finanziaria state all’erta, reclamate diritti e non fatevi pigliar per fessi! Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi crede di essere superiore alle parti… Però con l’inizio della stagione primaverile vedrete alleggerirsi un fardello acquisendo maggior tranquillità. Compleanno molto singolare e amica da ringraziare.