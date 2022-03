Albenga, protesta per il Pronto Soccorso, Lista Toti: “Danneggiare Milano-Sanremo è irresponsabile"

"Apprendiamo con un certo stupore che il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, abbia intenzione di snaturare un grandissimo evento di sport, come la corsa 'Milano-Sanremo', solo per catalizzare l'attenzione televisiva per garantirsi un po' di pubblicità personale. - dichiara il gruppo consiliare in Regione della Lista Toti Liguria - Rispettiamo ovviamente l'opinione dei cittadini e ribadiamo che il diritto di manifestare pacificamente sia sacrosanto e sancito dalla nostra Costituzione, ma soffiare sul fuoco della facile polemica, solo per crearsi un vantaggio personale è un comportamento che non può che farci storcere il naso".

"Cercare di danneggiare l'immagine di una grande classica come la 'Milano-Sanremo', che non è solo un grande evento sportivo, ma costituisce anche un grande volano economico per tutto il territorio è sicuramente un comportamento che non possiamo far altro che definire irresponsabile, soprattutto se viene fomentato da un amministratore che di quel territorio fa parte. - proseguono ancora i consiglieri regionali arancioni - Ci troviamo in un momento di ripresa economica, dopo le difficoltà derivanti dalla pandemia, e quello che tutti dovremmo fare, a partire proprio dalle figure che amministrano gli enti locali, è supportare queste manifestazioni che sono delle vere e proprie eccellenze della nostra regione".

"Peraltro, come al solito, troviamo tristemente ripetitivo e pretestuoso chiedere la riapertura di un pronto soccorso che proprio dal centrosinistra era stato chiuso dieci anni fa, per di più nel silenzio generale. - conclude il gruppo consiliare arancione - Ci sono delle regole ben precise che normano le strutture ospedaliere in base al numero degli abitanti sui territori e la riorganizzazione adottata da Regione Liguria e dal presidente Giovanni Toti non solo va in quella direzione, ma rappresenta senza ombra di dubbio un consistente passo in avanti verso il miglior efficientamento possibile del nostro sistema sanitario regionale".