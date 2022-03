Albenga, ancora un grande successo per i venerdì dell’Osteria del Tempo Stretto

Protagonista della serata il Carciofo violetto d’Albenga inserito nei piatti preparati con grande esperienza e abilità dalla chef Cinzia Chiappori ed accompagnato dalle narrazioni del giornalista Claudio Porchia. La cena è iniziata con un originale e piacevole aperitivo di benvenuto preparato dalla barlady Ottavia Castellaro dell’azienda agricola Aroma Domus servito insieme ad un delizioso cono di frittelle di carciofi.

La cena è proseguita con una fresca e gradevole Insalatina di carciofi con maggiorana, pinoli tostati e scampi leggermente scottati; a seguire dei delicati e gustosi Ravioli di carciofi su salsa allo zafferano e scaglie di Castelmagno, come secondo gli squisiti Calamari ripieni di gamberi e carciofi e salsa antispreco di gambi di carciofo. E per finire una raffinata Panna cotta con fragole e sciroppo di rose. Il programma prevede per il mese di marzo ancora un appuntamento venerdì 25 marzo con lo Stoccafisso e il Baccalà.

Questo il menù proposto a 35 euro escluso vini: le frittelle di Baccalà in pastella agli aromi della piana di Albenga, spadellata di Stoccafisso alla vecchia maniera ligure, maltagliati alla borragine con sughetto saporito di Stoccafisso e olive taggiasche, baccalà accomodato alla genovese e torta orange curd.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 4.