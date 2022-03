"I nostri cuori sono vicini ai vostri", il messaggio di solidarietà dalla Liguria all'Ucraina (Video)

“I nostri cuori sono vicini ai vostri Italia Liguria”. È il messaggio recapitato a Ternopil dove sono arrivati gli aiuti umanitari destinati agli ucraini colpiti dalla guerra. Da Ternopil è arrivato il messaggio di padre Roman Demush che ringrazia i liguri per la solidarietà dimostrata.



“E' molto piacevole in questi giorni difficili, - dice padre Demush - insieme all'aiuto umanitario ricevere questi giorni a causa della guerra siamo in crisi, anche per la crisi umanitaria. Stiamo ricevendo tanti aiuti umanitari soprattutto dall'Italia, ma anche dagli altri paesi d'Europa. Vogliamo ringraziare particolarmente la Liguria e le organizzazioni che si sono date da fare per sostenerci in questo momento di prova.







Vogliamo dire grazie di cuore sincero a tutti gli ucraini, a tutti gli italiani, alla nostra parrocchia, a padre Vitalyi Tarasenko, alla comunità di Genova, Savona e Chiavari, grazie di cuore, ne abbiamo bisogno perché la gente soffre non solo per la guerra, ma anche per la fame, perché hanno perso tutto scappando dalle proprie case che non ci sono più, non c'è posto dove potrebbero tornare. Con questi gesti di carità vera, cristiana, condividendo quello che abbiamo possiamo controbattere il male e dare questo segno di amore e sostegno. Che Dio vi benedica per il bene che state facendo”.