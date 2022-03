Varazze, Mauro Di Gregorio è il nuovo comandante della polizia locale

Foto tratta dalla pagina Facebook Accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta

Mauro Di Gregorio è il nuovo comandante della polizia locale di Varazze.

Entrato in servizio da mercoledì 16 marzo, succede all'ispettore capo Mauro Vercesi, andato in pensione lo scorso 31 gennaio e che era stato sostituito provvisoriamente dal vice Fulvio Panizza. Di Gregorio, "specialista di Polizia Municipale”, è in arrivo dal comando di Alessandria e rimarrà nel comune varazzino fino al 15 marzo 2023.

Esperto in sicurezza urbana e previsione di fenomeni sociali e anche nella gestione informatizzata del servizio di polizia locale e della polizia di prossimità 2.0, è stato responsabile del nucleo di Bike Patrol e istruttore e formatore. Fa parte dell’Accademia italiana pattuglia in bicicletta e ha ricevuto il premio Amico della Bicicletta 2018, conferito dalla Fiab a livello nazionale.

Ad inizio anno Vercesi si era congedato dopo 40 anni di lavoro per il comune varazzino. Era entrato infatti come vigile stagionale nel 1981, successivamente era diventato ispettore, vicecomandante ai tempi di Luigi Narizzano e infine comandante.