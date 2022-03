Linee di estrusione per materie plastiche: le innovazioni di Bausano

Le imprese specializzate nella lavorazione delle materie plastiche sanno perfettamente quanto sia importante aggiornare i macchinari, oggi più che mai. Non si tratta solamente di ottimizzare i processi produttivi e rispettare standard che siano all'avanguardia ma anche di ridurre i consumi: un obiettivo che specialmente oggi sta diventando di primaria importanza. Non è certo un caso dunque se Bausano, azienda ormai leader per quanto riguarda la produzione di linee di estrusione per la lavorazione delle materie plastiche, continua ad aggiornarsi da tale punto di vista. Le innovazioni introdotte in questi ultimi anni sono state parecchie e vale la pena conoscerle, perché costituiscono delle preziosissime risorse per chi opera nel settore.

Sistema Multidrive 4x2 e 2x2

Tutti gli estrusori bivite di Bausano sono dotati dell'innovativo sistema di trasmissione brevettato Multidrive 4x2. Parliamo di una tecnologia che rappresenta un punto di riferimento ormai da 30 anni nel settore, in grado di offrire dei notevoli vantaggi. Il sistema Multidrive infatti consente di ridurre notevolmente le sollecitazioni sull'albero di trasmissione e sui vari componenti: un dettaglio importante, che si traduce in un minor rischio di guasti sulle parti meccaniche e in un margine di usura inferiore. Il risultato è che gli estrusori durano più a lungo, sono più efficienti dal punto di vista energetico e mantengono inalterate le loro prestazioni. È interessante precisare che Bausano ha pensato di dotare anche gli estrusori più piccoli dell'innovativo sistema Multidrive 2x2: i vantaggi sono i medesimi ma l'ingombro è ridotto.

Sistema Smart Energy

Tra le tecnologie di ultima generazione che troviamo oggi nelle nuove linee di estrusori bivite realizzate da Bausano va citato anche lo Smart Energy System. Basato sul riscaldamento ad induzione, permette di evitare il contatto tra i vari componenti riducendone in modo significativo l'usura. Lo Smart Energy System rappresenta una soluzione davvero interessante, soprattutto al giorno d'oggi, perché permette di ottimizzare al massimo i consumi energetici. Le linee di estrusione che sono dotate di questa tecnologia innovativa consumano infatti fino al 35% in meno: un dettaglio che soprattutto negli ultimi tempi fa una grandissima differenza. Va naturalmente precisato che lo Smart Energy System consente di raggiungere il massimo a livello di efficienza energetica senza per questo incidere negativamente sulle performance, che rimangono invariate.

Digital Extruder Control 4.0

Una tecnologia di ultimissima generazione che troviamo oggi sugli estrusori di punta di Bausano è anche il Digital Extruder Control 4.0. Parliamo di un sistema di controllo che consente di monitorare e gestire con la massima efficienza le linee di produzione, intervenendo in caso di criticità ma non solo. Grazie al Digital Extruder Control 4.0 è possibile monitorare ogni fase, impostare le soglie di sicurezza, gestire la temperatura e la potenza dei motori ma anche verificare i consumi in tempo reale. Tutto questo, anche da remoto. Parliamo insomma di una tecnologia senz'altro utilissima per le industrie di oggi, che può essere implementata mediante il programma Retrofit di Bausano. Le imprese in possesso di macchinari datati, possono rinnovarli senza doversi sostituire e questo è senza dubbio un grandissimo vantaggio, del quale conviene approfittare.