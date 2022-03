"Ci dispiace comunicare che a causa del forte vento di questa mattina oggi non saremo presenti per la raccolta firme a favore dell’ospedale". Lo comunica in una nota il gruppo Aria Nuova per Albenga.

"Attendiamo domani per valutare di poter essere presenti in piazza del Popolo come già anticipato. Che il vento di oggi sia un mezzo ancora più veloce per fare arrivare al presidente regionale Giovanni Toti la nostra voce da Albenga" conclude.