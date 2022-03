Covid, 1.582 nuovi positivi in Liguria su 11.121 tamponi effettuati

Sono 1.582 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 test antigenici. Il dato riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 157, Savona (Asl 2) 274, Genova 921 (di cui Asl 3: 767 e Asl 4: 154) e La Spezia (Asl 5) 226. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare 2.335.427 (2.912), tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 2.635.214 (8.209), totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 368.051 (1.582), totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 16.812 (367).

Casi per provincia di residenza: Savona 2.605, La Spezia 2.545, Imperia 1.695, Genova 9.121. Residenti fuori regione/estero 376, altro/in fase di verifica 470. Totale 16.812.

Ospedalizzati: 235 (+5); 8 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 26 (+3); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 40 (-2); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 60 (+1); 1 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 43 (=); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 27 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 12 (=) ; 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 24 (+1); 2 (=) in terapia intensiva

* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 14.436 (+746)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 346.065 (+1.212)

Deceduti: 5.174 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva Asl 1 - 47 (+13), Asl 2 - 409 (-4), Asl 3 - 1.050 (-8), Asl 4 - 22 (-6) e Asl 5 - 161 (+6). Totale - 1.689 (+1)

Dati sulle dosi di vaccino 18/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.50.813

Somministrati: 3.438.345

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%