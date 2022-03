Intervento dei sanitari nel primo pomeriggio odierno sul territorio comunale di Mioglia. L'allarme è stato lanciato per una signora di 67 anni caduta da cavallo.

Il centralino del 112 ha mobilitato anche l'elisoccorso Grifo.

La signora è stata trasportata per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.