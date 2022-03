Loano, prima edizione del corso "Moto Soccorso Sicuro"

Questa mattina grande partecipazione alla prima edizione del corso "Moto Soccorso Sicuro" tenutosi nella biblioteca "Arecco". L'appuntamento ideato dal Moto Club Domina è organizzato in collaborazione con il Comitato della CRI di Loano.

L'obiettivo? Evidenziare i comportamenti basici da attuare in caso di caduta e/o incidente e l'importanza di scegliere l'abbigliamento tecnico adeguato quando si è in sella a un ciclomotore o motoveicolo. Patrocinatori di questa mattina formativa il comune di Loano, il Comitato della CRI e la Federazione Motociclista Italiana (FMI).

"Questa prima edizione è stata occasione di intraprendere e di instaurare una proficua collaborazione con il comitato della CRI di Loano e per questo ringraziamo il Presidente Alessio Violetta e Andrea Leali,uno dei relatori di oggi - spiega il presidente del MC Domina Paolo Raimondi - Ringrazio inoltre il nostro Vicepresidente Davide Carosa per il suo intervento sulle problematiche sanitarie che possono insorgere a causa di un incidente e/o caduta e il nostro segretario Marco Frione istruttore itgs della FMI che ha sottolineato l'importanza del vestiario tecnico e come sceglierlo per limitare al massimo possibili conseguenze. Grazie a Erica Leali titolare di RB Corse per averci fornito il materiale didattico".