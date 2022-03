Varazze, il 21 marzo la presentazione del libro "Testa di Rapa"

Dopo l'impegno a favore dell'ospedale di Albenga con la marcia affollatissima dello scorso 11 marzo e la riuscita manifestazione in concomitanza con la Milano-Sanremo, l'albenganese Gino Rapa torna a rivestire i panni del vecchio insegnante di latino e greco.

Lunedì 21 marzo sarà infatti alla biblioteca civica “Eugenio Montale” di Varazze per la presentazione del suo libro "Testa di Rapa". L'appuntamento è fissato per le ore 17 e rientra nella rassegna dei Lunedì letterari. L’incontro sarà introdotto dall’assessore comunale Mariangela Calcagno e dal professor Tiziano Franzi. L’ingresso sarà libero, nel rispetto della normativa vigente antiCovid-19, e con l’obbligo delle mascherine di tipo FFP2.

Testa di Rapa, edizioni Delfino Moro, è stato uno dei libri di maggior successo nel periodo natalizio, rimanendo per diverse settimane in testa alle classifiche di vendita. Con la prefazione di Fiorella Mannoia, è un viaggio piacevole e divertente attraverso la lingua italiana, che spesso parliamo, ma non sempre conosciamo. L'autore intratterrà il pubblico con curiosità linguistiche, aneddoti, etimologie e dimostrerà come il linguaggio moderno debba molto al latino e al greco, erroneamente ritenute lingue morte. Per ogni copia del libro (costo euro 16,00) verrà versato un contributo al TIN, reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Pediatrico Gaslini.