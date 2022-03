Aria Nuova per Albenga: "Raccolte quasi mille firme per l'ospedale"

"Albenga c’è. In poche ore raccolte quasi 1000 firme per l'ospedale e non ci fermeremo". Cosi commenta il gruppo Aria Nuova per Albenga.

"Andremo avanti in tutto il comprensorio presentando al presidente della Regione Giovanni Toti le firme per la richiesta di apertura di un punto di prima emergenza e la rivalutazione dell'organizzazione sanitaria della provincia di Savona, ridando all’ospedale di Albenga il ruolo che merita e la riapertura del pronto soccorso" concludono da Aria Nuova per Albenga.