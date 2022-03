Covid, 1.138 nuovi positivi in Liguria su 7.239 tamponi effettuati

Sono 1.138 i nuovi positivi in Liguria su 7.239 tamponi effettuati. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 124, Savona (Asl 2) 178, Genova: 624 (di cui Asl 3: 510 e Asl 4: 114) e La Spezia (Asl 5) 210. Non riconducibili alla residenza in Liguria 2.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare: 2.333.7243 (+1.816), tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.640.637 (+5.423), totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 369.189 (1.138), totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.925 (+113).

Casi per provincia di residenza: Imperia 1.734 (+39), Savona 2.640 (+35), Genova 9.158 (+37) e La Spezia 2.548 (+3). Residenti fuori regione o estero 372 (-4). Altro o in fase di verifica 473 (+3). Totale 16.925 (+113).

Ospedalizzati: 236 (+1); 8 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 24 (-2); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 41 (+1); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 63 (+3); 2 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 38 (-5); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 3 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 26 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 14 (+2) ; 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 27 (+3); 1 (-1) in terapia intensiva

* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 15.416 (+880)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 347.089 (+1.024)

Deceduti: 5.175 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 42 (-5)

Asl 2 - 406 (-3)

Asl 3 - 1.048 (-2)

Asl 4 - 20 (-2)

Asl 5 - 146 (-16)

Totale - 1.663 (-26)

Dati sulle dosi di vaccino 18/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.53.813

Somministrati: 3.438.790

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%