Bimba di un anno e mezzo in arresto cardiaco all'uscita dell'A10 a Voltri, salvata da tre militi della Croce Verde di Albisola

Un intervento dell'ultimo secondo appena usciti dall'autostrada e il lieto fine possibile grazie al tempestivo intervento di tre militi della Croce Verde di Albisola Superiore.

Ieri pomeriggio il trio di volontari sessantenni come avviene ogni fine settimana, hanno effettuato il servizio di trasporto del sangue dall'ospedale San Paolo di Savona al San Martino di Genova e al ritorno all'altezza di Voltri superato da poco il casello hanno sentito bussare sul finestrino del proprio mezzo un giovane papà che visibilmente preoccupato gli ha spiegato che la sua bambina di un anno e mezzo non respirava ed era in arresto cardiaco.

I militi (che erano casualmente in turno tutti e tre insieme) hanno così iniziato a collaborare tra di loro e hanno effettuato il massaggio cardiaco alla bimba chiamando subito il 112.

Nel frattempo la piccola dopo 3-4 minuti si è ripresa e ha iniziato a piangere. Successivamente è arrivata un'automedica e l'ambulanza da Genova che l'ha stabilizzata e si è complimentata con i volontari albisolese per aver salvato la bambina trasportata poi all'ospedale Gaslini per gli accertamenti del caso.

"Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti nei confronti dei volontari i quali, ieri sera, durante il trasporto sangue, sono stati coinvolti in un intervento dell’ultimo secondo che ha permesso di salvare la vita a una piccola paziente di un anno e mezzo. Questa è la Croce Verde" ha detto Alex Nuara, direttore dei servizi della pubblica assistenza albisolese.