Lavoratori stagionali, Filcams Cgil lancia la campagna informativa su diritti e doveri

"I diritti non vanno in vacanza". Filcams Cgil Savona lancia così l'iniziativa di informazione volta a lavoratori e lavoratrici stagionali, nella nostra provincia diverse migliaia durante tutta l'estate.

"Molto spesso chi si affaccia per la prima volta al lavoro stagionale, lavoratrici e lavoratori, giovani, studenti, non conosce i diritti e le tutele derivanti dai Ccnl, le specifiche forme di tutela e le prestazioni di welfare derivanti dalla bilateralità" afferma il segretario di Filcams Giovanni Tiglio.

"Questa campagna - spiega quindi - è finalizzata per spiegare e creare conoscenza in queste persone. Perché solo dalla conoscenza può nascere un concreto miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone, e solo da una forma di lavoro dignitoso e rispettoso dei diritti contrattuali può nascere un tangibile miglioramento della vita delle persone che lavorano in questo settore e di conseguenza un miglioramento dell'offerta turistica, fondamentale per il rilancio del nostro territorio" conclude.