Albenga, Tomatis (FdI): "L’ex polveriera di Campochiesa nel mirino dei vandali, serve più sicurezza e controllo della zona"

L’ex polveriera di Campochiesa nel mirino di vandali e balordi senza scrupoli.

"L’ultimo caso riguarda una porta che è stata divelta, ma le segnalazioni sono numerose da parte dei residenti arrivate agli uffici competenti e a diversi organi politici. Sicuramente è necessario intervenire per garantire maggiore sicurezza". Lo chiede Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

"Esiste un varco nell'ex casermetta che non è stato chiuso a dovere e quindi di notte questa struttura diventa terra di nessuno con bivacchi non autorizzati e luogo lontano da ogni tipo di controllo – sottolinea – Chiediamo quindi che venga rafforzata la vigilanza in quella zona periferica e l’invito lo rivolgiamo al sindaco che è solito sbandierare ogni intervento effettuato dalla amministrazione".

"Alle segnalazioni che arrivano dai residenti, purtroppo, non viene dato seguito ad interventi mirati e quindi si assiste a situazioni di totale abbandono del territorio che devono cessare" conclude.