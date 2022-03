Volotea, addio ai voli per Alghero e Atene, Berrino e Foti: "Inaccettabile"

"Volotea cancella dal Colombo anche le rotte per Alghero ed Atene , continuando così il percorso di exit strategy, trasformando lo scalo genovese da hub a semplice 'nodo di rete'. Un Piano industriale che niente ha a che fare con quanto presentato dalla compagnia nell’aprile del 2017. Con la cancellazione dei voli, oltre al danno incalcolabile per il territorio ed il turismo della nostra regione, trenta famiglie oggi vivono nelle condizioni di instabilità e sono ancora in attesa di una risposta". Lo dichiarano in una nota congiunta Gianni Berrino, Assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, e Marco Foti, coordinatore regionale e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.



"Tutto questo è inaccettabile. - continuano - La Liguria non può essere considerata una terra di 'esperimenti' o sfruttamento delle politiche di sostegno per le aziende private. Il nostro territorio merita un’attenzione primaria a partire dalle politiche centrali del MIMS e del MISE, che certamente oggi non si intravedono (basta pensare al totale abbandono di ITA). Da parte nostra faremo tutto il possibile per difendere lo scalo genovese da continue intromissioni di aziende private che intendono speculare sull’importanza strategica di un territorio, forte di una predominanza turistica internazionale".