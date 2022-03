Albissola, la Lega organizza una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione dell’Ucraina

"Con il perdurare del conflitto e delle ostilità serve un ulteriore impegno per aiutare chi vive l’orrore della guerra con la concretezza del sostegno anche a tutti gli ucraini che non possono o non vogliono lasciare il loro Paese". A comunicarlo è la responsabile della sezione Lega di Albissola Marina Valentina Mazzieri.

"In questo momento in cui anche un piccolo aiuto può fare la differenza, al di là di simboli e ideologie, perché la solidarietà va oltre i confini, della politica, saranno allestiti due punti di raccolta nella giornata di sabato 26 marzo in piazza dei Leuti dalle ore 10 alle 13 e in via Barile - Giardini Unità d'Italia (zona Grana di fronte al Conad) dalle ore 15 alle 18".

"Il coordinamento della Lega di Albissola Marina - prosegue Mazzieri - ricorda che servono pannolini per bambini, assorbenti donna, pannoloni per anziani, disinfettanti e garze sterili, salviettine umidificate, biberon, latte in polvere e omogeneizzati, cibi pronti all' uso non deteriorabili (causa mancanza di gas)".

"Quanto raccolto verrà inviato nella grande Cattedrale di Baia Mare in Romania e da qui sarà distribuito nelle zone di confine di Siret, Cernauti, Sighetu Marmetiei, ma anche portato in Ucraina attraverso i contatti attivati come ha precisato padre Giorgio Andronic della Comunità Ortodossa Romena di Savona" conclude la coordinatrice cittadina Mazzieri.