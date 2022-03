Auto danneggiate da ubriachi ad Albenga, un lettore: "I colpevoli risarciranno i sfortunati danneggiati?"

Riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni giunte alla nostra redazione da un lettore dopo la notizia del fatto di cronaca accaduto nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi ad Albenga, dove sono state danneggiate alcune auto da due individui poi fermati dalle forze dell'ordine (leggi QUI).

"Egr. Direttore,

Le scrivo in merito all’art pubblicato in data odierna di cui all’oggetto.

Premesso che non sono tra i 17 sfortunati proprietari dei veicoli danneggiati, e nonostante mi congratulo con le Forze dell'Ordine che hanno assicurato alla Giustizia gli autori di questi danneggiamenti, la mia domanda retorica e provocatoria, quest’ultimi risarciranno i sfortunati danneggiati?

La risposta è ovvia: no. A poco importa a proprietari che siamo stati individuati gli autori, magari recidivi, pluri pregiudicati, senza fissa dimora, nulla facenti e nulla tenenti. Oltretutto, per i proprietari, con l’onere di doversi recare presso il Tribunale di Savona per le udienze in qualità di parte lese.

Credo che si dovrebbe soffermarci a riflettere su queste problematiche ti cui noi tutti possiamo essere vittime e sebbene difficilmente si potrà cambiare qualcosa in questa nostra Italia, forse si potrebbe scrivere qualcosa in tal senso, cosa ne pensa?

Sicuramente in questo periodo drammatico in cui stiamo attraversando, tra la fine, o per lo meno ci auguriamo tutti di uscire da questa pandemia, la crisi economica e l’inizio della guerra con enormi conseguenze drammatiche, umanitarie, sociale e altro ancora, questa mia osservazione può essere sminuita, ma sicuramente a mio umile parere non debba essere sottovalutata.

La ringrazio del tempo che mi ha dedicato alla lettura di quanto sopra, e per il lavoro che svolge nella sua redazione.

Cordialmente".