Albenga, a Vadino una messa per sostenere la richiesta di riapertura del Pronto Soccorso

“Il Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, era stato chiaro venerdì 11 marzo dal palco della manifestazione a favore dell'Ospedale e del Pronto Soccorso di Albenga. Davanti ad alcune migliaia di persone aveva affermato con voce forte e sicura: ‘Io sto dalla vostra parte!’ e aveva aggiunto: ‘La Chiesa della Diocesi vive nel popolo e sul territorio. Perciò aderisce completamente alla richiesta per il recupero dell'Ospedale e del Pronto Soccorso. La presenza di tanta gente è commovente: siamo concentrati su un bisogno, non su un'idea strana’. A ricordarlo Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi in una nota stampa.

“E a conferma dell'impegno e della partecipazione della Chiesa in difesa della salute e della vita di tanti cittadini, specialmente di quelli più deboli e fragili, ecco una nuova importante iniziativa. Sabato 2 Aprile alle ore 11 Don Stefano Crescenzo, parroco di San Bernardino in regione Vadino ad Albenga, celebrerà una Messa a sostegno della richiesta del Pronto Soccorso e dell'Ospedale ingauni e in memoria e suffragio di tutte le vittime dei tagli alla Sanità”.

“E' mia intenzione - sottolinea il sacerdote - dare forza ulteriore alle parole del nostro Vescovo. Solo chi vive tra la gente e per la gente ne conosce e comprende i bisogni”.

Soddisfatti il Sindaco Riccardo Tomatis e le ssociazioni impegnate nel tentativo di ridare ad Albenga e a tutto il territorio una struttura di emergenza ritenuta indispensabile da tutti, tranne che dal Governatore Toti, ormai in aperto scontro col comprensorio albenganese. “Il Vescovo e il Governatore -punzecchiano con le loro fionde i Fieui di caruggi - sono entrambi toscani, trapiantati in Liguria per prendersi cura degli abitanti. La differenza è che il primo vive tra la gente e conosce il territorio, dalla costa alle vallate sperdute dell'entroterra, mentre il secondo della Liguria sembra apprezzare soprattutto le cartoline e l'enogastronomia!”.