Borghetto, dal 28 marzo riprendono i lavori di asfaltatura lungo la via Aurelia

Riprenderanno lunedì 28 marzo i lavori di asfaltatura di tutta la SS1 Aurelia che attraversa il comune di Borghetto Santo Spirito.

L'intervento, iniziato nei giorni scorsi e poi fermato per permettere il passaggio in sicurezza delle corse ciclistiche andate in scena recentemente nel ponente savonese, verrà eseguito dalle ore 20.00 e fino alle ore 6.00 del giorno successivo: la viabilità sarà assicurata con un senso unico alternato gestito da movieri e semafori.

Il costo complessivo delle opere è di circa 600 mila euro completamente a carico di ANAS, al quale il comune ha richiesto la conclusione dei lavori entro Pasqua.

"Si tratta di un intervento importante e necessario per il nostro territorio: saranno sistemate alcune zone dove l'asfalto era ormai particolarmente danneggiato - spiega il sindaco Giancarlo Canepa - un bel risultato anche perché al contempo verranno asfaltati i parcheggi laterali presenti sulla via Aurelia".