Borghetto, polemiche per l'abbattimento di alcuni pini. Il sindaco Canepa: "Nessuno si sognerebbe di abbatterli senza giustificato motivo"

A Borghetto Santo Spirito l'abbattimento di alcuni pini che avevano reso estremamente pericoloso sia il marciapiede che il manto stradale di Via Ponti con le loro radici affioranti hanno sollevato polemiche da parte di alcuni assumendo un sapore particolare visto il clima da campagna elettorale che già si respira nella cittadina rivierasca.

"I pini sono alberi bellissimi - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa- e nessuno si sognerebbe di abbatterli senza giustificato motivo o senza aver preventivamente valutato tutte le possibili alternative. Ogni albero ha un ciclo vita che nei contesti urbani, inevitabilmente, si riduce e per i pini vi è l’ulteriore aspetto di essere assolutamente inadatti a determinati contesti come il nostro. Il peccato originale avvenne quando vennero piantati, senza pensare alle conseguenze future. Molti di loro furono piantati con l’apparato radicale già compromesso (vedi radici attorcigliate alla base del tronco) ma probabilmente avevano il vantaggio di costare poco. Oggi, responsabilmente, visti gli episodi drammatici accaduti anche non lontano da qui, ogni amministrazione pubblica deve pensare non solo alla sicurezza dei cittadini ma anche e soprattutto al loro benessere senza tralasciare la tutela per l’ambiente".

"Questa amministrazione ha, da sempre, adottato la buona pratica di piantare almeno due alberi per ogni pianta che è stata costretta ad abbattere per motivi di sicurezza o di salute degli alberi - ha proseguito il primo cittadino - A titolo puramente esemplificativo, l’intervento in atto di riqualificazione di piazza della Pace e Via Magenta ha comportato da un lato l’abbattimento di 5 alberi, di cui 2 già morti, e dall’altro la messa a dimora di 40 nuove piante.

In questi 5 anni abbiamo piantato più di 210 alberi a fronte di circa 30/35 abbattimenti comprensivi di quello relativi alle palme infestate dal punteruolo rosso, andando a realizzare spazi verdi dove prima c’erano solo colate di asfalto come, ad esempio, in Piazza Caduti sul Lavoro. Come se non bastasse siamo riusciti, grazie all’adesione al progetto 'Mosaico Verde' di AzzeroCO2 patrocinato da ANCI, Legambiente e Kyoto Club, ad ottenere la realizzazione, i lavori inizieranno in autunno, di un vero e proprio bosco da 800 alberi in un’area comunale di 12.000 mq posta nel centro urbano del paese".

"Le critiche sono sempre un utile stimolo per cercare di fare meglio ma alcune di quelle che sono circolate in questi giorni mi sono sembrate davvero pretestuose se non addirittura in mala fede. Quello che conta sono i numeri reali. Numeri che ci danno ragione e che cercheremo di implementare sempre di più per portare avanti politiche ambientali responsabili nel rispetto non solo della sicurezza ma anche della salute e della qualità della vita dei cittadini" ha infine concluso il sindaco Canepa.