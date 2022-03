Caro Carburante, il grido d'allarme degli autotrasportatori: "Siamo costretti a fermarci, soluzione del Governo non è accettabile" (FOTO e VIDEO)

Riduzione drastica delle accise, ristori attraverso crediti d'imposta e esenzione del pedaggio autostradale.

Queste le proposte del presidente dell'Unione Industriali di Savona Angelo Berlangieri in merito all'emergenza legata al caro carburante e l'intervento-tampone del Governo da oggi taglia infatti di 25 centesimi i prezzi di benzina e gasolio.

Nel decreto energia approvato da Palazzo Chigi arriva quindi la riduzione delle accise sui principali carburanti fino al termine di aprile, ma per il mondo dell'autotrasporto, questo intervento non può bastare.

Le difficoltà degli operatori nascono dall’aumento incontrollato e irrefrenabile del prezzo del gasolio che, nelle ultime settimane, ha determinato, in combinazione con gli effetti (solo liguri) della difficoltà agli spostamenti lungo il sistema viario stradale e autostradale, un accrescimento tale dei costi di esercizio da comprimere al di sotto dei limiti di tollerabilità la marginalità per le imprese. Un’emergenza che colpisce duramente ogni settore e che rischia di avere un impatto devastante sul sistema economico e, di riflesso, anche occupazionale e sociale.

"Ci vuole una riduzione drastica delle accise, diciamo no all'intervento tampone messo in atto che traguarda 40 giorni, serve a poco e non è corretto per le imprese, paghiamo accise ancora per cose passate - ha spiegato Berlangieri - poi ci vogliono ristori attraverso specifici crediti d'imposta. L'autotrasporto è un elemento fondamentale per la filiera, cosa provocherebbe un loro stop? Un effetto devastante, è una crisi primaria da affrontare assolutamente al più presto. Va inoltre reintrodotta l'esenzione almeno del pedaggio autostradale, l'introduzione del cashback sembra una presa in giro, non è decoroso e accettabile. Il disagio non l'abbiamo provocato noi, ci vuole un risarcimento nei confronti di chi lavora".

"È un momento davvero difficile che sta creando grande preoccupazione. Noi come trasporto pubblico locale abbiamo quotidianamente 130 mezzi in circolazione e l'argomento caro carburante ci ha toccato da vicino. Nel corso del 2021 la media dei costi era di 1.1 euro al litro ad oggi ci ritroviamo nell'ultima fattura a 1.62 euro al litri con un aumento quindi del quasi 50% - continua Agnese Bellini, presidente sezione trasporto Unione Industriali, cda Tpl Linea - Il costo del personale e del carburante sono prezzi fissi e non possiamo fermare il servizio e i mezzi. Il rischio è di bloccare il paese sia sui mezzi che sulle persone. L'intervento che è stato fatto non è sufficiente a superare la crisi che le nostre aziende stanno affrontando, non è una misura strutturale. La situazione è tragica".