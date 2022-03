Prezzi carburanti: decreto in vigore, sconti alla pompa attesi in giornata

Sono attesi per la giornata di oggi, martedì 22 marzo, gli adeguamenti al ribasso dei prezzi alla pompa di gasolio e benzina per autotrazione annunciati dal Governo Draghi per contenere i fortissimi rialzi registrati nelle ultime settimane su tutta la rete nazionale di distribuzione.



La misura è contenuta nel decreto legge 21/2022 ("Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", vedi qui) pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale.



Tramite un complesso meccanismo di riduzione delle accise il provvedimento dovrebbe portare a una riduzione di 25 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio, per un contenimento che, salvo nuovi interventi, rimarrà in vigore sino al prossimo 20 aprile.



Per assorbirne il costo l’esecutivo Draghi ha stanziato risorse per 4,4 miliardi di euro, finanziati in buona parte da un prelievo del 10% sugli extra-profitti delle società energetiche. Anche da qui il malcontento espresso dalle compagnie, con Confindustria che ha parlato di "provvedimento deludente" denunciando anche la presenza di profili di incostituzionalità.