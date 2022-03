Futuro sito Semar (ex Schneider), Speranza (vice sindaco Cairo): "Serve uno sforzo di sintesi per giungere ad una scelta finale"

"L’iniziativa da parte dell’assessore regionale Andrea Benveduti di attivare un canale diretto con l’azienda che ha comprato l’asset produttivo ex Schneider, con un nuovo incontro nei prossimi giorni, ci conforta per lo meno per il chiarimento che sicuramente potrà arrivare sulla futura collocazione della sede produttiva". Cosi commenta in una nota il vice sindaco di Cairo Montenotte Roberto Speranza in merito alla nuova collocazione della ditta Semar.

"Fin da subito ci siamo come amministrazione comunale ci siamo messi a disposizione del management aziendale, trovando comunità d’intenti e condivisione di prospettiva. Confidando nelle capacità di supporto dell’Unione Industriali di Savona abbiamo loro trasmesso tutti i riferimenti di opportunità di collocazione e di aree a destinazione industriale con le caratteristiche richieste".