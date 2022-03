Piano organizzativo e finanziario presentato da TIM, Pastorino (Linea Condivisa): "A rischio posti di lavoro e il futuro tecnologico del nostro Paese"

Approvato questa mattina l'ODG circa il piano organizzativo e finanziario presentato a livello nazionale da TIM, con primo firmatario il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

La scorsa settimana i capigruppo avevano incontrato le rappresentanze sindacali di categoria e confederali di CGIL, CISL e UIL preoccupate dalle ripercussioni di un piano che non solo rischia di produrre migliaia di tagli occupazionali ma soprattutto di mettere a repentaglio la comunità della rete unica nazionale, un'infrastruttura necessaria per lo sviluppo tecnologico e digitale del nostro paese.

«Giustamente CGIL, CISL e UIL non hanno posto solo l'accento sulla possibile crisi occupazionale allarmante ma anche sul fatto che si rischia uno spezzatino della rete nazionale e questo produrrà soltanto profitti per i grandi gruppi delle telecomunicazioni e indubbi svantaggi per il futuro del nostro Paese» - dichiara il consigliere Pastorino. «Per questo nell'ODG abbiamo chiesto un intervento della nostra Regione nei confronti del Governo, sapendo che altri Consigli regionali stanno facendo la stessa cosa, perché il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao incontrino immediatamente e urgentemente a livello nazionale le organizzazioni sindacali confederali e di categoria per affrontare un tema che riguarda il futuro del nostro Paese».