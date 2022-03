Ucraina, Zelensky alla Camera: "Immaginate la vostra Genova come Mariupol, completamente rasa al suolo"

“Immaginate la vostra Genova come Mariupol, una città completamente bruciata. Il prezzo della guerra: 117 bambini uccisi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa mattina nel suo discorso in video collegamento con la Camera dei Deputati durante il quale ha riferito su quanto sta succedendo in Ucraina per effetto dei bombardamenti russi.





- ha detto Zelensky –”.In Liguria è forte la presenza della comunità ucraina che insieme alla Caritas e alle istituzioni si è prodigata sin da subito per l'accoglienza delle migliaia di profughi arrivati finora., (anche se quest'ultimo gemellaggio non è stato rinnovato) due città simbolo della guerra in corso.. “”, ha detto ancora il presidente ucraino.In aula il presidente del Consiglio. Il discorso di Zelesky è stato preceduto dagli interventi del presidente della Camerae di quello della presidente del Senato", ha detto Fico. "", ha ribadito la presidente del SenatoIn Aula anche il premier, che parlerà subito dopo Zelensky. In questi giorni di guerra, ha detto il presidente ucraino, "".Assenti dall'aula, come già annunciato, i parlamentari di '', il gruppo di cui fa parte anche il senatore, candidato sindaco di Genova.- ha commentato il sindacodai Magazzini del Cotone, dove è in corso il congresso regionale della Cisl –”.", ha detto ancora il sindaco,. "".Bucci ha poi commentato l'annullamento”.- ha commentato, sempre dal congresso della Cisl il presidente della Regione”.Sulle assenze in parlamento, Toti ha commentato: “”.