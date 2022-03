"Da decenni non si investe sulla tutela e manutenzione di prativi e pascoli"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Questa è la reale situazione in cui ci troviamo. Le aree boschive avanzano ovunque, chiudendo ormai tutti i prativi, pascolativi ed anche le aree più alte delle nostre montagne. Da decenni non si investe più sulla tutela e manutenzione di queste aree e di conseguenza stanno sparendo anche le tante zone intercalate tra boschi e prati che invidiamo ad altre regioni".

"Tantissime risorse sono letteralmente sprecate in foraggiamento di associazioni che usano la montagna come divertimento, senza alcuna concreta radicazione che faccia invece bene alla natura. Le istituzioni, miopi e sempre in cerca di facile consenso si sono prestate a avvallare il concetto che l'entroterra deve essere solo divertimento senza responsabilità, in pratica un grande gioco da fare all'aperto ovunque e sempre, senza che nessuno tragga un minimo sostegno da quanto sta accadendo".

"I piccoli comuni dell'entroterra, colpiti dalla sindrome di inferiorità verso i comuni della costa, che gli accompagna pressoché da sempre, distolgono parte delle poche riserve economiche a favore di sistemazione di strade carrarecce e bianche, sentieri e segnaletica (poca), anziché usarle per migliorare i piccoli centri che hanno bisogno di tutto. Dall'altra parte, i comuni della costa nulla o poco fanno per questi comuni se non quello di "appropriarsi" del territorio e "venderlo" in pacchetti pubblicitari dell' outdoor, senza neppure citare che non è il loro".

"D'altronde i piccoli comuni dell'entroterra sono "omertosi" su queste spese che spalmano sotto voci diverse nei vari bilanci e i cittadini non hanno quindi contezza di ciò che è e deve essere una regola di buona gestione. Quanto ritorna per ciò che si spende non è dato a sapere, e, questa consuetudine ha preso piede anche nei Comuni più grandi. In pratica siamo letteralmente dentro una bolla colorata, fatta di raggi e copertoni, di scritte e nastri, di foto e articoli ma nulla di più. Nessuno sa quanto questo renda e a chi! A nessuno è dato conoscere se questa scelta è premiante per i comuni o se siamo di fronte a l'esercizio pubblico della spesa per diletto o interesse (un tempo era ricorrente nel calcio la dazione di contributi, ma i bilanci societari erano visibili e i soci cittadini). Oggi no! Oggi siamo davanti ad una forma di gestione grigia, non trasparente, e soprattutto gestita da mano pubblica".

"Si, perché senza la mano pubblica che prevarica come non si sa) i diritti fondiari sugli attraversamenti dei luoghi privati, con il costante rilascio di contributi a perdere senza riscontro, con i costanti investimenti (magari poterli chiamare così), meglio chiamarle come sono, spese, questo divertimento dovrebbe costare al pari di qualunque altro. Di fatti non si capisce perché tutto questo territorio (modificato nella destinazione e fruibilità) debba essere dato a gratis, senza condizioni e senza controlli, in spregio alle più elementari regole di buona gestione della cosa pubblica e più in generale del bene natura".

"Fa sempre un certo effetto leggere nei vari statuti associativi gli scopi nobili che sottendono al mondo rurale e non trovarvi quasi mai ciò che invece oggi è l'uso. Così come è altresì incomprensibile come gli oramai pochissimi malgari e pastori delle nostre aree siano subissati da norme e regole che altrimenti nessuno rispetta e portarli di conseguenza dal desistere a continuare. A pensar male verrebbe da pensare che alla politica disturba chi chiede aiuti naturali e coerenti".

Ivano Rozzi