Finale, ancora nessun calendario eventi per la stagione. La minoranza: "O non vi è programmazione o manca comunicazione"

Pur se l'inizio della stagione primaverile ed estiva, in riviera solitamente coincidente grossomodo con le settimane antecedenti la Pasqua, è ormai alle porte, per di più con uno stato di emergenza legato alla pandemia che cesserà a fine di questo mese, un calendario degli eventi proposti a Finale Ligure è ancora "latitante".

Questa sorta di allarme è lanciato, accompagnato da una riflessione, dal gruppo consiliare "Le Persone al Centro".

Sciorinando un plausibile elenco dei comuni che hanno reso pubblica la propria programmazione degli eventi, infatti, "la sorpresa è non trovare Finale Ligure, neanche per citare l’edizione di Finale For Nepal,che per la prima volta si svolgerà a Marina" affermano dall'opposizione.

"D’uopo alcune considerazioni, pertanto - continuano - O, all’alba della cessazione dello stato di emergenza, ormai ventilato da settimane, non si è ancora pervenuti ad una programmazione turistica: qui torneremmo a ribadire ed evidenziare la totale mancanza di programmazione dell'odierna amministrazione, che sembra vivere sul carpe diem. Per contro, vi è un problema di comunicazione per cui le poche iniziative già note alla cittadinanza non sono state rese pubbliche: e qui, dunque, sorge un'ulteriore riflessione sullo staff che si occupa di questi adempimenti e che negli anni ha visto compensi e incarichi quantomeno discutibili".

"Quale che sia la riflessione che il lettore vorrà fare, non si può che constatare che Finale Ligure da astro luminoso della Riviera delle Palme ne sta diventando un mero satellite, tanto da non venire pure menzionata nell’elenco degli eventi. E questo, è innegabile, non può che portare a riflessioni sulla considerazione del comparto turismo e commercio intesi come luogo di lavoro: il fenomeno outdoor può soddisfare questo compito per intero?" si domandano quindi "Le Persone al Centro".