Giustenice, anziano cade da una fascia: trasportato in codice giallo al Santa Corona

Incidente durante alcune lavorazioni nel proprio orto a Giustenice, in località Pianazzo, lungo la strada che porta a Ranzi, nel pomeriggio odierno, per un anziano che, per cause non ben chiarite, è caduto da una fascia riportando alcuni traumi.

Sul posto si sono recati i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso che hanno prestato le prime cure del caso all'uomo, il quale è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona per accertamenti ma non in condizioni gravi.