Loano, continuano le spaccate notturne: colpito un bar di via Dante

La notte scorsa è toccato ad un bar di via Dante ricevere la visita dei ladri: dopo aver danneggiato la porta d'ingresso rompendone il vetro, i malviventi (probabilmente due persone) hanno messo le mani sul fondo cassa del locale portandosi via un bottino di poco più di 20 euro.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Loano e della compagnia carabinieri nucleo operativo e radiomobile di Albenga, impegnati sempre più con insistenza a fare luce su fatti analoghi che da qualche mese si ripetono con frequenza sul territorio loanese: dal bar Nelson di via Minniti al bar G4 di corso Europa passando per il Compro Oro sulla via Aurelia, ma non solo.