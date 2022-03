A Savona il convegno "Oltre gli stereotipi di genere: 8 marzo sempre"

“Oltre gli stereotipi di genere: 8 marzo sempre” è il convegno organizzato dalla Sezione di Savona della Fidapa BPW Italy che si terrà il 25 marzo, mese in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti della donna, alle ore 17 presso Villa Cambiaso.

L'evento vuole essere un'occasione importante per riflettere sugli stereotipi di genere, vere e proprie gabbie mentali, che fin dall'infanzia condizionano il percorso evolutivo di ciascuno di noi. Negli ultimi decenni molti ruoli sociali, politici, economici, professionali un tempo prettamente maschili sono diventati via via più accessibili anche alle donne, tuttavia gli squilibri di genere sono ancora lontani dall'essere superati e ciò è evidente nelle scelte dei percorsi di studio e di carriera.

Informazione, educazione e formazione, scuola, famiglia, società: attraverso questi ambiti passa il cambiamento culturale che deve portare a riconoscere e far emergere i talenti, le competenze a prescindere dal genere. La differenza di genere dunque come valore aggiunto, vantaggio competitivo e non limite: questo il messaggio che si vuole far emergere e portare avanti.

La realizzazione del cambio di passo verso la parità di genere, intesa come pari opportunità, passa necessariamente attraverso la cultura che è agente del cambiamento, di quel cambiamento culturale che vede da sempre la Fidapa BPW Italy impegnata a praticare e promuovere la lotta contro ogni forma di violenza e contro gli stereotipi.

Per questo è importante mantenere sempre alta l’attenzione sull’argomento, lavorando con le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado, facendo rete con le altre associazioni e portando avanti azioni concrete. Il convegno, realizzato in collaborazione con Donne in QuotAzione, è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, comune di Savona, Telefono Donna Savona, Sportello Antiviolenza Alda Merini, A.P.S. Creis.

La sala che ospiterà l'evento sarà ad ingresso contingentato e solo per coloro in possesso di Green pass Rafforzato. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: fidapasavonasegreteria@gmail.com - tel 348 6927557.

La Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. Fidapa BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e si articola in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.