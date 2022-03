"Prince ti vogliamo bene, ritorna", la solidarietà di clienti e supermercato per far tornare il ragazzo vittima di insulti razzisti (FOTO e VIDEO)

"W Prince". "Prince ti vogliamo bene". "Prince ritorna".

Questi i cartelli posizionati di fronte all'ingresso del Gulliver di Savona nel quartiere di San Michele a favore del ragazzo africano che aiuta da anni il supermercato e che da qualche giorno per via di alcuni pesanti insulti razzisti non è stato più visto.

L'uomo infatti sempre gentile, disponibile e sorridente si metteva a disposizione degli anziani del quartiere aiutandoli con la spesa oppure mettendosi al servizio dei dipendenti del punto vendita per mettere a posto sia i carrelli che i bancali.

A qualcuno però i suoi modi gentili non sono piaciuti e lo ha attaccato per il colore della sua pelle insultandolo pesantemente.

I cartelli in suo favore però stanno a testimoniare quanto il quartiere e il supermercato gli vogliano bene e un episodio terribile ma isolato non deve fargli cambiare idea, con la speranza di rivedere il suo sorriso e la gentilezza che lo contraddistingue.