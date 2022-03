Pietra, il "Gelato Day 2022" è solidarietà: i mastri gelatai donano le loro specialità alla mensa dei frati del Soccorso

Il 24 marzo è la giornata europea del gelato artigianale. L’appuntamento, diventato ormai fisso dalla sua istituzione nel 2013, inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo.

Celebrata in contemporanea in tutta l’Europa, è l’unica “giornata” che il Parlamento Europeo ha finora dedicato ad un alimento e ha come obiettivo quello di promuovere il sapere artigiano e sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale.

"Quest’anno, insieme ai gelatieri di Pietra Ligure - esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle Attività Produttive Cinzia Vaianella - abbiamo voluto celebrarla con un'iniziativa solidale a favore delle persone bisognose che, ogni giorno, si recano alla mensa della carità, portata avanti dalla Fraternità dei Frati Minori della Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure, concretamente coadiuvati e sostenuti dalla operosità del gruppo dei volontari che, quotidianamente, offrono il loro tempo e lavoro in cucina".

"Non possiamo che ringraziare i nostri bravissimi gelatieri che hanno preparato le monoporzioni di gelato poi regalate e distribuite con il pranzo di oggi, purtroppo ancora in modalità da asporto a causa dalla pandemia, a tutte le persone che si sono presentate alla mensa della carità" continuano il sindaco e l’assessore.

"Come amministrazione abbiamo deciso di accompagnare il Gelato Day con questa piccola iniziativa, non solo per omaggiare uno dei prodotti più amati di sempre e valorizzare l’eccellenza dei prodotti artigianali di qualità e con essi le nostre imprese artigiane, tessuto economico della nostra cittadina, ma anche per esprimere, con un gesto simbolico, vicinanza alle persone in difficoltà, vicine e lontane, affidando alla dolcezza e ai colori del gelato un piccolo segno di speranza" concludono De Vincenzi e Vaianella.