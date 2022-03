Accoglienza ucraini, la Prefettura pubblica ulteriori manifestazioni d'interesse per singole unità abitative e centri collettivi

Scade quest'oggi, 25 marzo, a mezzogiorno, la terza manifestazione di interesse per le singole unità abitative e la gestione dei centri collettivi che possano ospitare i profughi ucraini in fuga dalla guerra, ma nel frattempo la Prefettura di Savona ha pubblicato ieri ulteriori quattro avvisi con scadenza nel mese di aprile.

I soggetti interessati potranno inviare la documentazione richiesta al Palazzo del Governo savonese entro i termini dell'8, il 15, il 22 e il 29 aprile.

Le Prefetture di tutt'Italia, compresa quella savonese, ad inizio marzo si erano mosse su disposizioni del Ministero dell'Interno per dare una sistemazione abitativa ai cittadini ucraini ed era stata così pubblicata la prima manifestazione di interesse per individuare case singole o centri d'accoglienza con capienza media di dai 5 ai 10 posti nel primo caso e dai 10 ai 12 nel secondo, con un massimo di 50 posti nel caso siano più strutture adiacenti o collocate nello stesso immobile, per accogliere e gestire questi flussi.

Gli immobili, per cui è richiesta una disponibilità entro un periodo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'idoneità, dovranno essere situati, si legge nel bando, "nei pressi dei centri urbani, oppure, se in prossimità degli stessi, in località ben collegate da trasporto pubblico e /o locale" e vi dovrà essere una copertura assicurativa (a carico del proprietario).

Oltre a una casa, il soggetto aggiudicatore dovrà anche garantire ai cittadini ucraini in arrivo un'assistenza sanitaria e psicologica, oltre a dover rispettare tutte le normative nazionali e regionali per il contenimento della pandemia da Covid 19. La copertura economica sarà garantita dallo Stato (al momento in possesso di una disponibilità per coprire fino a circa 8mila posti a livello nazionale) e corrisponderà a 28,74 euro lordi quotidiani pro capite per ospite nel caso si tratti di unità abitative singole, comprendente la fornitura del kit di primo ingresso, un "pocket money" di 2,50 euro da consegnare a ogni profugo fino a un massimo di 7,50 euro a nucleo familiare e una scheda telefonica. Somma che aumenta fino a 33,47 euro per le strutture di accoglienza complessive.

Al momento la conta dei posti letto è ferma a 253 e nella rsa La Riviera, scelto come centro per la prima accoglienza nel quale i profughi potranno riposarsi 5 giorni prima che gli venga assegnato un alloggio o una sistemazione a medio-lungo termine, sono venti gli ospiti presenti.

Il comune di Cairo nel frattempo, che aveva partecipato al primo bando insieme alla Fondazione Caritas, Ceis, Progetto Città e L'Ancora (173 i posti individuati, ulteriori 40 per il secondo bando), sta per consegnare i primi appartamenti vista l'apertura di un Cas comunale.

A ieri erano 772 i cittadini ucraini in fuga dal conflitto in atto nel loro Paese che sono stati presi in carico dall'Asl2 savonese, a un mese esatto dal primo bombardamento russo sulle cittadine dell'ex stato dell'Unione Sovietica.

Di questi, 69 nelle ultime ventiquatt'ore, dove sono stati effettuati 27 tamponi per la ricerca di Covid19 (tra cui nessuno positivo) ed emessi 33 codici di "straniero temporaneamente presente". In totale sono quindi 3.288 gli ucraini presi in carico attraverso le Asl liguri, con 2.663 STP emessi, 3.029 tamponi effettuati e 337 vaccini.