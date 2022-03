L' assessore Benveduti incontra il console generale della Corea del Sud Kang Hyung Shik

Incontro istituzionale conoscitivo oggi presso la sede di Regione Liguria in Piazza De Ferrari a Genova tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e il console generale della Corea del Sud Kang Hyung Shik. Il cordiale e proficuo dialogo tra l’assessore Benveduti e il console Kang ha interessato future collaborazioni tra Liguria e Corea del Sud nei settori dell’economia, della portualità, dell’energia e della ricerca tecnologica.

“In uno scenario in cui la globalizzazione, come fino a poco tempo fa intesa, sta mostrando i propri limiti, è corretto affacciarsi a nuove forme di collaborazione di arricchimento reciproco tra Paesi - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Abbiamo apprezzato molto il costruttivo colloquio con il console Kang, con il quale abbiamo esplorato possibili ambiti di cooperazione in un’ottica di ripensamento di logiche e metriche di sviluppo economico congiunto”.