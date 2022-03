Coronavirus, lieve calo dei ricoveri su base regionale ma il tasso di positività cresce al 13,69%

Lieve aumento del tasso di positività quest’oggi in Liguria per quanto riguarda il Coronavirus. Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.056 tamponi effettuati (2.884 molecolari e 8.172 test rapidi antigenici), pari al 13,69%.

Nel dettaglio, i nuovi casi nell'imperiese sono stati 147, nel savonese 249, nelle Asl della provincia di Genova 826 e nello spezzino 290. A questi se ne aggiungono altri 2 non riconducibili a persone residenti nella nostra regione.

Nel bollettino odierno si registra un morto, nello spezzino, mentre sono in lievissimo calo su base regionale i ricoveri (-4 rispetto alle precedenti ventiquattr'ore).

I DATI