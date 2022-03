Torna l'ora legale, alle 2 lancette avanti di un'ora

Questa notte si torna all’ora legale. Alle 2 le lancette degli orologi si sposteranno avanti di un’ora e segneranno le 3.

Oggi una consuetudine ma la convenzione del cambio di orario ha una storia lunga oltre duecento anni.

Nata per sfruttare meglio le ore di luce durante il periodo estivo, venne suggerita per la prima volta da Benjamin Franklin che, nel 1874, la propose nel suo saggio “Un progetto economico per diminuire il costo della luce”, pubblicato nel Journal de Paris.

Il politico americano, notando le difficoltà dei lavoratori impegnati nelle fabbriche, propose di indurre la popolazione ad alzarsi prima la mattina, sfruttando la luce del sole con metodi poco ortodossi: tasse alle persiane, razionamento delle candele, proibizione della circolazione notturna e installazione di “sveglie” per le vie delle città che sparavano colpi di cannone.

Una proposta che non incontrò successo e che venne ripresa solo a inizio Novecento per essere attuata nel 1916 in quasi tutta Europa.

Anche in Italia venne adottata l’ora legale, sistema che venne soppressò e ripristinato diverse volte, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale.

A partire dal 1966 entrò in vigore con continuità e dal 1996 fu adottata con un calendario comune in tutta Europa.

Ma se da una parte, soprattutto fino a qualche decennio fa, il risparmio era consistente, oggi non tutti sembrano essere d’accordo sull’utilità dell’ora legale.

Un grande cambiamento all’efficienza dello spostamento d’orario lo ha portato la diffusione di apparecchi elettrici che rimangono attaccati alla corrente ignorando le ore di luce.

Una spesa per le bollette "graziate" dalle ore di luce che vanifica il risparmio.

E c’è anche chi ha proposto di abolire l’ora legale.

Nell’estate del 2018 la Commissione Europea tramite sondaggio, ha chiesto ai cittadini se volessero o meno tenere l’ora legale.

4,6 milioni di persone, esprimendo la loro preferenza, hanno ribadito di voler mantenere soltanto l’ora solare, ossia l’orario naturale stabilito.

Un sondaggio motivato dal fatto che mentre nei paesi del sud europeo, come l'Italia, l’ora legale allunga effettivamente le giornate, al nord, dove sono di fatto più estese per effetto del movimento della Terra, la differenza è minima.

Il 26 marzo del 2019 il Parlamento Europeo aveva deciso che il cambio d’ora sarebbe stato abolito dopo il 2021.

Sostanzialmente, ci saremmo trovati a cambiare l’orario per l'ultima volta soltanto nell’ottobre del 2021 per poi lasciare le lancette sincronizzate con “l’ora naturale”.

Una scelta slittata per i motivi che tutti tristemente conosciamo: lo scoppio della pandemia ha posto priorità diverse e la scelta potrebbe slittare.

Che sia questa l'ultima volta in cui si entra nell'ora legale? Vedremo.