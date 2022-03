Preparazione fisica e non solo: a Cairo Montenotte un nuovo centro per la cura del proprio corpo

Primavera significa ritorno della bella stagione, quella che ci spinge giù dal divano per ritornare a riappropriarsi degli spazi all'aria aperta per rimettersi in forma in attesa della tanto temuta prova costume o anche solo per sentirsi bene col proprio corpo. Per di più in questo 2022 dove ciò si accompagna alla fine di un periodo "critico" per la cura di quella macchina perfetta che è il corpo umano, come l'emergenza sanitaria da Covid 19 e i vari stop alle attività imposti.

Primavera per molti sportivi di professione o diletto, partecipanti a campionati professionisti o dilettantistici, è anche sinonimo di un intenso periodo di gare a cui è fondamentale avvicinarsi nella giusta condizione psicofisica. Sia per ottenere l'attesa e gratificante prestazione, sia per evitare infortuni che potrebbero avere ripercussioni sulla quotidianità.

Molti in questo periodo ripartono dunque a pieno regime, magari dopo due anni di attività fortemente limitata dalla pandemia. Quali sono quindi i rischi che si corrono se non si adottano tutte le precauzioni corrette e necessarie? Ne abbiamo parlato con Emanuele Ferroglio dello "Studio Fisioterapico dr. Ferroglio" di Corso Marconi 208 a Cairo Montenotte, fisioterapista con oltre cinque anni di esperienza dopo la laurea conseguita presso l'Università di Chiasso, in Svizzera, collaboratore con società calcistiche e ciclistiche dilettantistiche e personal coach, con un master per i trattamenti strumentali.

"Partendo da un'intensità dell'attività fisica bassa, il ritorno a una più alta intensità va eseguito a piccoli step, partendo da esercizi base riadattando il corpo a un lavoro fisico importante. I problemi muscolari che si vanno a creare sono quindi quelli tipici degli inizi di stagione sportiva: contratture, piccoli fastidi o addirittura traumi che vanno dai piccoli stiramenti agli strappi" ci spiega il dottor Ferroglio.

Buona pratica per evitare questi inconvenienti è l'esercizio quotidiano: "Riaffacciandosi dopo diverso tempo all'attività sportiva si possono aver avuto scompensi derivanti dal periodo di inattività, anche solo legati alla semplice postura scorretta dovuta all'eccessiva sedentarietà ad esempio seduti in ufficio o sdraiati sul divano - dice il dottor Ferroglio - Mantenendo una muscolatura 'ben stretchata', quindi molto elastica, si ha un guadagno nel diminuire drasticamente le possibilità di un infortunio fino a dimezzarsi. Inoltre, un muscolo più elastico, decontratturato nella sua interezza, può guadagnare fino al 20% della sua forza massimale sfruttando tutte le fibre di cui è composto".

Un grande beneficio alla prestanza della muscolatura può arrivare anche dal massaggio, sportivo e non solo. Qui entra in gioco il supporto che può fornire un fisioterapista come il dottor Ferroglio nel suo centro di Cairo Montenotte: "Si può ricorrere a varie tecniche di massaggio per andare a effettuare la miolisi o fibrolisi delle cellule muscolari per ridare al muscolo la sua piena lunghezza. Oltre agli effetti derivanti dallo stretching con l'azione meccanica si rimuovono però anche residui di vecchi allenamenti come gli accumuli di lattato nelle fibre, si rimpolpa la muscolatura di sangue fresco venoso che incrementa l'apporto di glicogeno al tessuto muscolare migliorando le performances".

Non solo preparazione fisica e cura del corpo per l'attività sportiva. Allo "Studio Fisioterapico dr. Ferroglio", le tecnologie e le strumentazioni a disposizione del dottor Ferroglio permettono di svolgere percorsi pre e post operatori: "Non è importante solamente il dopo operazione per tornare all'attività agonistica ma anche il follow up prima di un intervento e nei nostri 300 metri quadri di studio siamo in grado di fornire tutto ciò di cui un paziente che dev'essere operato o lo è già stato necessita per affrontare al meglio il suo percorso".

Per scoprire tutti questi servizi e le competenze messe a disposizione dal dottor Emanuele Ferroglio non resta che prendere un appuntamento presso lo "Studio Fisioterapico dr. Ferroglio" di Corso Marconi 208 a San Giuseppe di Cairo. Contatti e maggiori informazioni sono disponibili presso le omonime pagine social su Instagram e Facebook.