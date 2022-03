Finale, “Pomeriggi Musicali”: il 3 aprile lo spettacolo 'Soirée Rossini'

Il prossimo spettacolo dei “Pomeriggi Musicali” si svolgerà a Finalmarina presso il salone Boncardo, domenica 3 aprile alle ore 20.30.

"Avremo ospiti i nostri amici dell’Associazione Rossini di Savona - spiegano dall'organizzazione - Il titolo dello spettacolo è 'Soirée Rossini' con l’Ensemble Rossini (Monica Russo soprano, Laura Guatti flauto, Loris Orlando pianoforte, Jacopo Marchisio attore). I tanti volti del carattere di Gioacchino Rossini dovevano alternarsi come una girandola nelle brillanti soirée che egli, ormai stagionato parigino d’adozione, offriva ai propri ospiti nell’elegante villa di Passy, sotto il controllo attento e sorridente della seconda moglie, Olympe Pélissier. In questa Soirée Rossini proviamo a ricostruire non una di quelle occasioni mondane (sarebbe impossibile), ma il ricordo che esse potevano lasciare. Attraverso le memorie talvolta sconnesse, ma sempre vive, di un gentiluomo d’altri tempi, ecco dunque riaffacciarsi i brindisi, le chiacchiere, gli inchini, le canzoni, gli a solo per pianoforte, le burle musicali da camera, i piatti sfarzosi e tutte le altre prelibatezze, gastronomiche o artistiche, di una serata in casa del Maestro".

Ingresso libero a offerta, necessaria l’esibizione del super green pass e l’uso della mascherina FFP2. Prenotazioni via Whatsapp al 3779963058.

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Banca Fideuram, Supermercati PAM, Fratelli Trotta srl, le attività che ci hanno sostenuto o sponsorizzandoci o indirettamente, l’Associazione Culturale Baba Jaga, il Teatro delle Udienze, Hotel Boncardo, la Sezione Musicale di Conservazione delle Biblioteca, la Scuola Pianistica Ateneum, l’Associazione Musicale “G. Rossini” di Savona, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.