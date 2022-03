Pietra, dai banchi dell'opposizione la richiesta di un nuovo Consiglio comunale sul Santa Corona

"Ieri sera c'è stato il consiglio comunale di Pietra Ligure, nel quale, come avevo preannunciato, in apertura di seduta, ho chiesto che venisse discusso il mio ordine del giorno sull'esito del Consiglio comunale del 7 marzo scorso, al quale era intervenuto il presidente della Regione Liguria Toti; preciso che quest'ordine del giorno non l'ho presentato in 'quel' momento, all'improvviso, facendo un'imboscata, ma l'avevo inviato via mail già il giorno prima alla stessa presidente del Consiglio e, poi, le avevo telefonato preannunciandole, appunto, che l'avrei presentato appena aperto il Consiglio". Così Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra").

"La presidente del Consiglio, tuttavia, evidentemente consultatasi con il sindaco De Vincenzi, non l'ha ammesso in discussione dicendo che era non 'regolamentare' - prosegue Carrara - ciò, nonostante io le abbia dimostrato, leggendole il regolamento del Consiglio comunale, che si poteva benissimo discutere, considerata l'importanza dell'argomento di Santa Corona per la nostra città ed il fatto che dal giorno dopo il consiglio in cui è venuto Toti sono, letteralmente, 'esplose' tutte le rivendicazioni e pretese possibili, sulle piazze e sui giornali, delle altre città che hanno ospedali e che, ora, si sono messi in concorrenza, se non anche dichiarata 'ostilità' col nostro: Albenga in primis ed ora anche Savona, che, nonostante sia solo un DEA di l livello, vuole assurgere al ruolo di ospedale 'provinciale'".

"Ho chiesto, quindi, agli altri consiglieri d'opposizione, Rozzi, Seppone e Foscolo, di firmare una richiesta di un Consiglio comunale apposito, richiesta che hanno accolto e firmato tutti e che ho consegnato, seduta stante, al presidente del consiglio. Così, entro 20 giorni sarà costretta a convocarne un altro apposito per discutere di nuovo su Santa Corona. Non verrà nessuna personalità 'esterna' ma si farà il punto della situazione tra i membri del consiglio pietrese" aggiunge l'esponente di minoranza.

"Questo è il tema da discutere nel prossimo Consiglio, chiesto dai consiglieri di opposizione: 'Santa Corona: la conclamazione del suo ruolo centrale e fondamentale nell'offerta ospedaliero-sanitaria delle province di Savona ed Imperia e l'intero utilizzo degli stanziamenti già disponibili, pari a 145 milioni di euro, costituiscono il punto sostanzialmente più rilevante della relazione svolta dal Presidente della Liguria, Toti, al Consiglio comunale di Pietra Ligure del 7 Marzo 2022. 'Discussione in seguito agli eventi successivi al 7 Marzo 2022 ed approvazione Ordine del Giorno in esito al Consiglio comunale del 7 Marzo 2022 surrichiamato'".