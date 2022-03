Savona: sabato 26 marzo incontro con Nelson Francisco Carela Luna, Console Generale della Repubblica Dominicana

Sabato 26 marzo alle ore 16, l’Associazione USEI-APS (Unione di solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS) organizza presso la propria sede a Savona, in via Giacchero snc (angolo c.so Colombo) un incontro con il Console Generale della Repubblica Dominicana, Dott. Nelson Francisco Carela Luna ed alla presenza del Sindaco di Savona Avv. Marco Russo.

Lo scopo di questo incontro è quello di avvicinare i servizi della Sede Consolare della Repubblica Dominicana di Genova alla Comunità dominicana abitante nella Provincia di Savona attraverso l’attività dello sportello info-point dell’USEI (patrocinato dal Comune di Savona).