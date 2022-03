Testico, successo per la "Festa dell'Albero": piantumati dieci nuovi esemplari (FOTO)

La manifestazione si è svolta in due parti. La prima nell'oratorio S. Antonio Abate di Testico dove i bambini della scuola primaria hanno avuto un incontro con le associazioni di volontariato presenti: dopo aver rivolto moltissime domande su argomenti come ambiente, protezione civile, animali, gli alunni hanno avuto il piacere di ricevere un bellissimo libretto sull'educazione civica redatto dal comune di Testico e una colomba pasquale come segno di pace (che in questo momento ce n'è bisogno) offerti dall'associazione Fare Ambiente Laboratorio Verde Savona.