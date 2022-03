Coronavirus: calano i contagiati in Liguria ma il tasso di positività cresce ancora

Numeri dei contagiati in lieve calo ma tasso di positività in aumento, quest’oggi nel quotidiano bollettino dedicato al Covid, in Liguria. Il saldo dei contagiati anche oggi è negativo (-104).



Sono infatti 1.229 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 7.861 tamponi effettuati (2.276 molecolari e 5.585 test rapidi antigenici), uno ogni 6,39 pari al 15,63%.



A Imperia sono stati 158 i nuovi contagiati, rispetto ai 201 del savonese, i 615 di Genova e i 254 di Spezia. Lieve aumento dei ricoverati e nessun morto oggi in Liguria.



Tamponi processati con test molecolare: 2.356.341 (+2.276)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.696.727 (+5.585)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 379.407 (1.229)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.545 (-104)



Casi per provincia di residenza:

Imperia 1.898 (-21)

Savona 2.681 (+13)

Genova 9.111 (-100)

La Spezia 2.920 (-45)

Residenti fuori regione o estero 377 (=)

Altro o in fase di verifica 558 (+49)

Totale 17.545 (-104)



Ospedalizzati: 257 (+4); 10 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 29 (+2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 54 (+3); 2 (=) in terapia intensiva

San Martino - 51 (-1); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 41 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 27 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 29 (+3); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 22 (-2); nessuno in terapia intensiva

* 2 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)



Isolamento domiciliare: 17.058 (-93)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 356.676 (+1.333)

Deceduti: 5.186 (=)



Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 64 (+10)

Asl 2 - 362 (-18)

Asl 3 - 879 (-5)

Asl 4 - 35 (-10)

Asl 5 - 124 (-2)

Totale - 1.464 (-21)



Dati sulle dosi di vaccino 27/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.531.103

Somministrati: 3.448.135

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%